لقطات للتوأم السيامي الجمايكي قبيل المغادرة‬⁩ إلى المملكة لبدء رحلتهم العلاجية

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات حديثة التُقطت قبيل مغادرة ⁧‫التوأم السيامي الجمايكي‬⁩ إلى المملكة، استعدادًا لبدء رحلتهم العلاجية ضمن أرقى رعاية طبية وإنسانية.

وتصل إلى ⁧‫الرياض‬⁩ طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، وعلى متنها التوأم السيامي الجمايكي، في أطول رحلة جوية إنسانية لنقل أطفال متلاصقين، تمهيدًا لبدء رحلتهما العلاجية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني.

