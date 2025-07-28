شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الليلة وما بعدها تُرصد زخات شهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً أن الليلة وما بعدها تُرصد زخات شهب تُعرف باسم دلتا الدلويات، ويُقدر معدلها بنحو 20 شهابًا في الساعة، في ظروف مثالية.

‏وقال المسند أن هذه الزخات تحدث سنويًا عندما تمر الأرض عبر مسار مذنب قديم غير معروف بدقة، خلّف وراءه كميات من الغبار والجليد. وعندما تدخل هذه الجسيمات الغلاف الجوي الأرضي، تحترق بفعل الاحتكاك، مكونة ما يُعرف بزخات الشهب.

‏وأشار إلى إنه يمكن مشاهدتها في مكان يكون بعيد عن التلوث الضوئي، ويكون مظلمًا ومرتفعًا إن أمكن. قائلاً”وجّه نظرك نحو الجهة الجنوبية الشرقية من السماء، خاصة قبل منتصف الليل وما بعده، حيث تكون فرصة الرؤية أوضح”٠