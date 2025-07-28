أخبار من السعودية.. "منصة قبول" تحدد موعد تواصل الجامعات مع المقبولين - عاجل

أخبار متعلقة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت منصة قبول أن الجامعات والكليات ستبدأ بالتواصل مع جميع الطلبه المقبولين لتزويدهم بالمعلومات والخطوات اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، والمقرر بدايته في 24 أغسطس 2025 الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ.وأوضحت المنصة أن رسائل القبول ستصل المقبولين عبر أرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، متضمنة تعليمات الخول إلى بوابة النظام الأكاديمي الخاص بكل جامعة.