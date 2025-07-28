جزيرة حَبار السعودية تخطف الأنظار بطبيعتها الساحرة وهدوئها بعيدًا عن الضوضاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في قلب البحر الأحمر، تقع جزيرة حَبار السعودية كواحدة من الجواهر الطبيعية الخفية، حيث تخطف الأنظار بجمالها الأخاذ وهدوئها الساحر، بعيدًا عن صخب الحياة وضوضاء المدن. تجذب الجزيرة الزوار من الباحثين عن الاستجمام والاسترخاء وسط أجواء طبيعية نقية، عبر موقع الخليج 365، خاصة مع تزايد اهتمام السعودية بالسياحة البيئية والوجهات البكر.

موقع جزيرة حَبار ومميزاتها الطبيعية

تقع جزيرة حَبار غرب المملكة العربية السعودية، ضمن أرخبيل جزر فرسان بمنطقة جازان، وتتميز بمياهها الفيروزية الصافية ورمالها البيضاء الناعمة، فضلًا عن الشعاب المرجانية النادرة والحياة البحرية الغنية. تعد الجزيرة ملاذًا لعشاق الغوص والسباحة، كما توفر بيئة مثالية للرحلات العائلية ومحبي المغامرة الهادئة في الطبيعة البكر.

مستقبل السياحة البيئية في جزيرة حَبار

تشكل جزيرة حَبار جزءًا من رؤية المملكة في تطوير القطاع السياحي، حيث من المتوقع أن يتم تهيئتها ضمن مشاريع الاستدامة البيئية دون التأثير على نظامها البيولوجي. تسعى الهيئات السياحية لتعزيز الوصول للجزيرة وتوفير خدمات تحافظ على خصوصيتها وهدوئها الطبيعي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لقضاء عطلات هادئة وتجربة فريدة في قلب الطبيعة السعودية.