الجوازات تمدد مهلة مغادرة حاملي تأشيرة الزيارة لمدة 30 يومًا إضافية رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تمديد مهلة مغادرة الوافدين من حاملي تأشيرة الزيارة لمدة 30 يومًا إضافية، ويأتي هذا القرار ضمن التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة لتنظيم أوضاع الزائرين داخل المملكة. وأوضحت الجوازات أن التمديد يشمل جميع تأشيرات الزيارة بأنواعها، على أن يتم الالتزام بالمغادرة خلال المهلة المحددة لتفادي التعرض للغرامات أو العقوبات. عبر موقع الخليج 365.

خطوات التمديد وشروط المغادرة

حددت الجوازات أن تمديد المهلة لا يتطلب مراجعة المقرات، بل يمكن إتمام الإجراءات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر. يشترط للاستفادة من التمديد أن يكون الزائر قد انتهت مدة تأشيرته وألا يكون قد صدر بحقه مخالفة مغادرة متأخرة. كما يجب سداد الرسوم والغرامات المترتبة قبل تقديم طلب المغادرة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تسهيل إجراءات الزائرين وتفادي التكدس أو الوقوع في المخالفات.

فرصة لتصحيح الأوضاع قبل المغادرة

يمثل هذا التمديد فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم والمغادرة بطريقة نظامية، خصوصًا بعد انتهاء مدة التأشيرة الأساسية. كما يساعد القرار في تخفيف الأعباء على الزائرين وتمكينهم من المغادرة بأمان دون التعرض لأي تبعات قانونية. وشددت الجوازات على ضرورة الالتزام بالمغادرة خلال الفترة المحددة، وعدم التأخر بعد المهلة الجديدة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.