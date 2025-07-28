إضافة خدمة شحن BOS من شركة Blue Ocean إلى ميناء جدة الإسلامي رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للموانئ الرسمية عن انطلاق خدمة الشحن BOS (Blue Ocean Shipping) من شركة Blue Ocean في ميناء جدة الإسلامي، لتقديم خدمات لوجستية حديثة تشمل إدارة السفن والحاويات وتنسيق العمليات البحرية، بما يعزز مكانة جدة كمركز محوري للتجارة البحرية العالمية. عبر موقع الخليج 365.

ما هي خدمة شحن BOS وما الذي تقدّمه؟

خدمة BOS هي نظام متقدم تديره شركة Blue Ocean المتخصصة في خدمات الشحن البحري وإدارة الحاويات والتفريغ وتقديم خدمات الدعم الفني اللوجستي. وقد بدأ تطبيق الخدمة رسميًا في ميناء جدة الإسلامي، مما سيسهم في تحسين كفاءة مناولة الح cargo وسلاسة عمليات النقل البحري عبر ربط الميناء بخدمات عالمية موثوقة.

شاهد أيضًا: توسيع خدمة الشحن البحري من ميناء جدة لتشمل 4 موانئ إقليمية وعالمية

أهمية إدراج “BOS” في ميناء جدة وتأثيره المتوقع

إدراج خدمة BOS يمثل تحويلًا استراتيجيًا لميناء جدة، إذ يوفر مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية من حيث إدارة السفن والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب خدمات حاويات إضافية وزيادة التنافسية العربية والدولية للميناء، ويشجع على تسهيل التجارة المباشرة عبر البحر الأحمر وربط السعودية بشبكات نقل عالمية متطورة.