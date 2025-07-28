نايف الحربي: الإجازات تغيرت وأصبح السفر للخارج بديلًا عن الذهاب للديرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت ثقافة الإجازات في المملكة تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار الكاتب والمحلل نايف الحربي إلى أن السعوديين باتوا يفضلون قضاء الإجازات خارج البلاد بدلًا من زيارة “الديرة” كما كان معتادًا سابقًا، وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية متداخلة. هذا التحول يعكس تغيرًا في نمط الحياة واهتمامات الجيل الجديد الذي أصبح يبحث عن تجربة السفر واستكشاف العالم. عبر موقع الخليج 365.

عوامل اقتصادية واجتماعية تقف وراء تغيير نمط الإجازات

يرى الحربي أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التغير هي ارتفاع تكاليف السفر الداخلي، وقلة الترفيه في بعض المناطق الريفية، إلى جانب سهولة السفر الخارجي والعروض السياحية المغرية. وأشار إلى أن الكثير من الأسر باتت تخطط لقضاء إجازاتها في دول مثل جورجيا، تركيا، وماليزيا، بدلاً من زيارة الأقارب أو قضاء الوقت في القرى. هذا التغيير يعكس تحولًا في أولويات الأفراد وطبيعة الروابط الاجتماعية.

تأثير السفر الخارجي على العلاقات الأسرية والاجتماعية

رغم المزايا الكثيرة التي يوفرها السفر الخارجي، إلا أن الحربي أبدى قلقه من تأثيره على الروابط العائلية التي كانت تتجدد في “الديرة” خلال الإجازات، حيث كانت اللقاءات العائلية تشكل جزءًا أساسيًا من ثقافة الإجازة. واليوم، بات كثير من الشباب يفضل العزلة أو الرحلات الخارجية على حساب هذا التواصل الاجتماعي. ويعتقد بعض الخبراء أن إعادة التوازن بين الترفيه والعلاقات الاجتماعية يتطلب وعيًا جماعيًا بأهمية الجذور العائلية والهوية المحلية.