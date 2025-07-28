سرب يعلن عن إطلاق برامج تدريبية منتهية بالتوظيف في مختلف المجالات التقنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل في مجموعة جديدة من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تنتهي بالتوظيف، ضمن جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات التقنية المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتهدف هذه البرامج إلى سد احتياجات السوق السعودي بكوادر مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية. عبر موقع الخليج 365.

مجالات متنوعة وفرص تدريب مضمونة

تشمل البرامج التدريبية الجديدة مجالات متعددة مثل قيادة القطارات، صيانة أنظمة الإشارات، الإشراف على المحطات، وإدارة التشغيل، إضافة إلى تخصصات في الأمن الصناعي وإدارة السلامة. وتُنفذ البرامج بالتعاون مع عدد من الشركات المشغلة للخطوط الحديدية، ما يضمن توفير فرص وظيفية مباشرة بعد اجتياز المتدرب فترة التدريب بنجاح.

شاهد أيضًا: وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض في تخصصات متعددة

شروط التقديم ومميزات البرامج

اشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية. وتشمل المزايا مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، وتأمين طبي شامل، إلى جانب التعيين المباشر بعد التخرج في الجهات المتعاونة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز التوطين في القطاعات الحيوية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لتلبية تطلعات التنمية الشاملة.