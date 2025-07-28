تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في مركز كابسارك بالسعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركة كلايموركس المتخصصة، عبر موقع الخليج 365. تم تشغيل الوحدة المتنقلة فعليًا لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما يعكس نجاح تطبيقها حتى في ظروف مناخية حارة وجافة.

خطوة وطنية نحو استدامة المناخ والتحول لاقتصاد دائري للكربون

تعد هذه الوحدة تجربة وطنية رائدة تدعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، ضمن إطار اقتصاد الكربون الدائري. وتسعى إلى تقييم أداء تقنية التقاط الكربون المباشر في بيئة مناخية تختلف جذريًا عن المنشآت التقليدية العاملة في أيسلندا، وذلك بهدف دراسة جدواها وسُبل نشرها على نطاق أوسع. تعكس الشراكة مع “كابسارك” ورؤيته البحثية الدور المحوري للمركز في دعم السياسات المناخية الوطنية.

إمكانيات مستقبلية وتوسع محتمل في التقنية

قدّم هذا الإطلاق خارطة طريق لتطوير تقنيات احتجاز الكربون محليًا، بما يشمل إمكانية تخزينه في باطن الأرض واستخدامه في صناعات مستدامة. وتُعد الوحدة خطوة تمهيدية قبل توسيع قدرات تقنية التقاط الهواء، التي طورتها أرامكو بالتعاون مع سيمنس إنيرجي عبر وحدة تجريبية قادرة على التقاط 12 طنًا من CO₂ سنويًا ضمن بيئة مماثلة. وقد أعلنت عن خطط لإنشاء مرافق أقوى لاستيعاب كميات ضخمة تصل إلى ملايين الأطنان سنويًا في مشروع حسيب بالجبيل.

الجدوى المناخية والبحثية في قلب المشروع

يُعد هذا المشروع اختبارًا مهمًا لفهم إمكانية توطين المكونات الأساسية لتقنيات التقاط الكربون من الهواء، وتأسيس سلسلة توريد محليّة متكاملة. كما يمثل الإنجاز نقطة انطلاق لتطبيق مشابه في بيئات عربية وعالمية مشابهة، مدعومًا بخبرات كابسارك وقدرته على إسناد البيانات البحثية وتحليل الجدوى الاقتصادية.