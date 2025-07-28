عاجل!! الأمن العام السعودي يكشف ضوابط تجديد رخصة السلاح الهوائي.. للمواطنين والمقيمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جاء الأمن العام السعودي موضحًا كافة التفاصيل التي تخص عملية تجديد رخصة الأسلحة الهوائية؛ تلك الخدمة المتاحة لكلٍ من المواطنين والمقيمين على شرط تحقيق الشروط الآتية:

يجب أن يكون المستفيد مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا إقامة نظامية في المملكة.

لا بد من امتلاك حساب شخصي وفعال على منصة أبشر الإلكترونية.

يجب ألا يكون قد حدث أي تعديل على مكونات السلاح الهوائي أو طريقة عمله أو المعلومات الخاصة به.

مدة تجديد رخصة السلاح الهوائي تمتد حتى 5 سنوات فقط.

رابط تجديد رخصة السلاح الهوائي

بعد توضيح التفاصيل الأساسية السابقة لا بد من الإشارة إلى الآلية التي بها يتم تقديم طلب تجديد رخصة السلاح الهوائي، وهي ما تتم من خلال منصة أبشر بالخطوات التالية: