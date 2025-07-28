الهيئة السعودية للمياه تعلن فتح التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للخريجين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للخريجين من مختلف التخصصات الجامعية، وذلك بهدف تمكين الكفاءات الوطنية الشابة من اكتساب المهارات العملية والتأهيل لسوق العمل، عبر موقع الخليج 365. ويُعد هذا البرنامج فرصة حقيقية للخريجين والخريجات لاكتساب خبرة ميدانية في بيئة احترافية تدعم التطوير والنمو المهني.

تفاصيل البرنامج والتخصصات المطلوبة

أوضحت الهيئة أن البرنامج موجه لحملة درجة البكالوريوس والدبلوم في مجموعة من التخصصات تشمل الهندسة، الموارد المائية، تقنية المعلومات، الإدارة، المالية، المحاسبة، القانون، وغيرها من المجالات ذات العلاقة. ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متفرغًا خلال فترة التدريب، وأن تكون الجامعة أو الكلية التي تخرج منها ضمن الجهات المعتمدة.

شاهد أيضًا: وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض في تخصصات متعددة

أهداف التدريب وموعد التقديم

يهدف برنامج التدريب التعاوني إلى صقل المهارات المهنية، وتعزيز كفاءة الخريجين من خلال مشاركتهم في المشاريع والأعمال اليومية داخل الهيئة، تحت إشراف مختصين ذوي خبرة. وقد تم فتح باب التسجيل إلكترونيًا، على أن يُغلق التقديم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما سيتم التواصل مع المرشحين المقبولين عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.