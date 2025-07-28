تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية 2025 للمقيمين والأجانب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد تكون الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية من أهم الأمور التي قد يهتم بها العديد من الأشخاص من اجل الحصول على فرصة الإقامة على أرض المملكة بشكل عام، وهو الأمر الذي يرتبط بإمكانية البقاء على أرض المملكة بشكل دائم والتمتع بجميع المميزات التي ترتبط بهذا الأمر، وسنقوم من خلال موقع الخليج 365 بعرض تفاصيل التسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية لجميع المقيمين والأجانب.

تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية وجود العديد من التسهيلات التي ترتبط بمدى الوصول إلى إمكانية الحصول على إقامة دائمة على أرض المملكة، حيث أعلنت المملكة وجود تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة، ويذكر أن هذا البرنامج من أهم البرامج المميزة التي قد تم توفيرها، وقد تتعلق التسهيلات بتوفير طريقتين حتي يتم من خلالهم الحصول على التسهيلات ومنها:

الحصول على الإقامة المميزة غير محددة المدة من خلال دفع رسوم الإقامة لمرة واحدة والتي تصل إلى 800 آلف ريال سعودي.

الحصول على إقامة دائمة في المملكة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات ولكن من خلال استيفاء بعض الشروط التي تتعلق بالاستثمار.

شروط الحصول على إقامة دائمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

تساءل بعض المقيمين أو الأجانب عن تفاصيل أهم شروط الحصول على إقامة دائمة في المملكة بنظام الإقامة المحددة التي تصل إلى خمسة سنوات قابلة للتجديد، ويذكر أنه ومن أهم هذه الشروط هو أن يكون المتقدم مساهم في الاستثمار أو مجال ريادة الإعمال أو المواهب، وسنقوم بتوضيح تفاصيل أهم هذه الشروط كالتالي:

أن يتم المشاركة في الاستثمار بحد أدنى 7 ملايين ريال سعودي من أجل حصول المستثمرين على الإقامة الدائمة.

في حالة رواد الأعمال يشترط المساهمة في استثمارات يصل الحد الأدنى الخاص بها إلى 15 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير 10 وظائف في السنة الأولى و10 وظائف أخرى في السنة الثانية.

أصحاب المواهب يمكنهم الحصول على الإقامة المميزة بشرط وجود توصية من الجهات المختصة في وزارة الثقافة أو الرياضة أو غيرها من الوزارات المسؤولة، بالإضافة إلى الإقامة في المملكة لمدة 30 شهرًا خلال فترة الإقامة المميزة بشكل دائم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، بالإضافة إلى توضيح شروط الحصول على إقامة دائمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد التي ترتبط بالمستثمرين وأصحاب المواهب أو رواد الأعمال المقيمين على أرض المملكة أو الأجانب.