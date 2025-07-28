شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي نايف الحربي: الإجازات تغيرت .. من رايح الديرة إلى مسافر للخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الصحفي نايف الحربي أن مظاهر السفر حالياً تغيرت بشكل كبير عن السابق الذي كان مقتصراً فقط داخلياً على الذهاب للديرة أو الخروج للبر ، أو المزرعة أو البحر ليلاً ، ليتسع في وقتنا هذا إلى السفر للخارج ، مشدداً على ضرورة اتباع نصائح وزارة الصحة استعداداً لسفر صحي وممتع .

وقال نايف الحربي:”من المهم أن نعرف أن الهدف من السفر التصرف بحكمة والتعقل في أي بلد تزوره كما يحتاج السفر إلى التحكم بأعصابك حتى لا يحدث مشكلة ، كما أن هناك نقطة مهمة وهي الاقتصاد في الانفاق والسفر مرآة لأخلاق الانسان النبيلة “٠

وأضاف”لتجنب الأعراض المصاحبة للسفر من الأرق وغيره يجب الاستعداد المبكر قبل السفر بيومين على الأقل ، تناول وجبات خفيفة وصحية ، تجنب المشرويات التي تحتوي على منبهات فضلاً عن الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية “٠