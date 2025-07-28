الارشيف / اخبار السعوديه

الصحفي نايف الحربي: الإجازات تغيرت .. من رايح الديرة إلى مسافر للخارج.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الصحفي نايف الحربي: الإجازات تغيرت .. من رايح الديرة إلى مسافر للخارج.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي نايف الحربي: الإجازات تغيرت .. من رايح الديرة إلى مسافر للخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الصحفي نايف الحربي أن مظاهر السفر حالياً تغيرت بشكل كبير عن السابق الذي كان مقتصراً فقط داخلياً على الذهاب للديرة أو الخروج للبر ، أو المزرعة أو البحر ليلاً ، ليتسع في وقتنا هذا إلى السفر للخارج ، مشدداً على ضرورة اتباع نصائح وزارة الصحة استعداداً لسفر صحي وممتع .

وقال نايف الحربي:”من المهم أن نعرف أن الهدف من السفر التصرف بحكمة والتعقل في أي بلد تزوره كما يحتاج السفر إلى التحكم بأعصابك حتى لا يحدث مشكلة ، كما أن هناك نقطة مهمة وهي الاقتصاد في الانفاق والسفر مرآة لأخلاق الانسان النبيلة “٠

وأضاف”لتجنب الأعراض المصاحبة للسفر من الأرق وغيره يجب الاستعداد المبكر قبل السفر بيومين على الأقل ، تناول وجبات خفيفة وصحية ، تجنب المشرويات التي تحتوي على منبهات فضلاً عن الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية “٠

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا