فرصة ذهبية من الجوازات السعودية بعد تمديد أخير لمبادرة الزيارة المنتهية وعلى من يخالف غرامات مخيفة

تبقت ايام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية، والتي أطلقتها المديرية العامة للجوازات بهدف تمكين الزوار من تصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة ولتجنب التعرض للغرامات والترحيل.

تمديد مبادرة الزيارة المنتهية 

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المملكة على إتاحة الفرصة للزائرين ممن انتهت تأشيراتهم بالبقاء بطرق نظامية دون الحاجة لمغادرة البلاد، عبر تمديد إلكتروني سهل وميسر يمكن تنفيذه عبر منصة “أبشر” أو “مقيم”.

وذكّرت المديرية المستفيدين بأن الخدمة متاحة للفئات التي انتهت تأشيرات زيارتهم من مختلف الجنسيات، حيث يشمل التمديد الزيارات العائلية والتجارية والسياحية والعلاجية، بشرط استيفاء الشروط المحددة.

وأكدت الجوازات في وقت سابق أن التمديد لا يشمل من صدرت بحقهم قرارات مغادرة نهائية أو من خالفوا شروط التأشيرة الأساسية، في حين أن الفئات المؤهلة تتم معالجتها بشكل مباشر عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة بعد الاستفادة من التمديد، محذّرة من أن تكرار المخالفة بعد انتهاء التمديد الجديد سيُعرض المخالف لإجراءات صارمة تشمل الغرامات والترحيل والمنع من الدخول لفترات محددة.

تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية المملكة لتعزيز التعاملات الإلكترونية وتحديث الخدمات بما يواكب التطورات التقنية ويضمن مستوى أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء الحكومي.

