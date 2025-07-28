أخبار من السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة وأتربة على منطقتي الباحة وجازان

أمطار وأتربة مثارة على جازان

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والعقيق والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.كما نبّه المركز من أتربة مثارة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1-3) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول على محافظات الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.ونبّه المركز من أتربة مثارة، ورياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية من (1 - 3) كم على محافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.