أخبار من السعودية.. "التعليم" تقر آلية التكليف عن بُعد لسد نقص الحصص بين المدارس

طريقة أداء الحصص

تتطويع التقنيات الحديثة لخدمة التعليم

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 مساءً كتب شريف احمد - أقرت وزارة التعليم آلية جديدة للتكليف عن بُعد بين المعلمين والمعلمات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر التعليمية ومعالجة الخلل الناتج عن تباين أعداد الحصص الدراسية بين المدارس المختلفة، وذلك ضمن خططها للعام الدراسي الجديد.ووفقًا للآلية المعتمدة، سيؤدي المعلم المكلف حصصه الصفية عن بُعد من داخل مدرسته الأساسية وأثناء ساعات الدوام الرسمي، مستعينًا بمنصة ”مدرستي“ وما توفره من تقنيات مساعدة.وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تغطية الأنصبة التدريسية وسد أي عجز في المدارس التي تحتاج إلى كوادر إضافية بمرونة وكفاءة.وأكدت الوزارة أن هذا التكليف يُحتسب ضمن النصاب التدريسي الرسمي للمعلم وفقًا لرتبته التعليمية، مشيرة إلى أن الإدارة التعليمية في المنطقة التي تتبع لها المدرسة المُستفيدة «المُكلَّف فيها» ستتولى مهمة متابعة أداء المعلم المكلف لضمان جودة المخرجات التعليمية.ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على تعزيز توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العملية التعليمية، وضمان الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتقنية المتاحة داخل كل إدارة تعليمية وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.ويهدف الإجراء الجديد بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة تباين الحصص بشكل كبير بين المدارس، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للأنصبة التدريسية، ويحقق أقصى استفادة من خبرات المعلمين والمعلمات، ويدعم استمرارية التعليم دون انقطاع في جميع المدارس.