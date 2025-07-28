غرامات بأكثر من 300 ريال!! المرور السعودي يكشف عقوبة عدم الالتزام بحدود المسارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت الإدارة العامة للمرور في السعودية تنويه عاجل إلى جميع أصحاب المركبات بخصوص سلوك شائع الحدوث في الطرق العامة؛ وهو عدم الالتزام بحدود المسارات المخصصة على الطريق.

إذ تم التأكيد على أن هذا السلوك ما هو إلا مخالفة مرورية بسبب العمل على إرباك حركة السير، بالإضافة إلى تعريض سلامة السائق والآخرين للخطر.

عقوبة عدم الالتزام بحدود المسارات في السعودية

من هنا وبما أن عدم الالتزام بحدود المسارات في السعودية من المخالفات المرورية فلا بد من الإشارة إلى أن عقوبتها تتمثل في الغرامات المالية التي تبدأ قيمتها من 300 ريال وتصل إلى 500 ريال.