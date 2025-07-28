سجن ثلاثة أشهر وغرامات مالية!! عقوبات بالجملة على رب الأسرة المستفيدة من الضمان المطور لهذا السبب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واحد من الإجراءات المشددة التي فرضتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع أرباب أسر الضمان الاجتماعي المطور تم الكشف عن عقوبات صارمة تأتي على واحدة من المخالفات لنظام البرنامج، وهي الامتناع عن صرف المعاش على الأسرة.

إذ أكدت الوزارة على أن نظام الضمان الاجتماعي وتحديدًا في مادة 20 الفقرة 1 يتم فرض عقوبات على كل عائل تم صرف معاش له ولم يقم بإنفاقه على التابعين في الأسرة المسجلين في البرنامج.

عقوبات الامتناع عن صرف المعاش على الأسرة

بناءً على التفاصيل السابقة فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أشارت إلى أن العقوبات المفروضة على رب الأسرة الممتنع عن صرف المعاش على التابعين تتمثل في كلٍ من؛ الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال سعودي مع السجن حتى 3 أشهر، أو واحدة من تلك العقوبتين.