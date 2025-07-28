شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة للمهنيين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة تعكس توسع شركة البحر الأحمر الدولية وتطلعاتها نحو التطوير المستدام، أعلنت الشركة رسميًا عن فتح باب التوظيف للمهنيين المؤهلين في عدة تخصصات فنية وإدارية. هذه الفرص تستهدف الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في مشاريع كبرى ضمن برنامج البحر الأحمر السياحي، بهدف تعزيز الخبرات المحلية والجودة التشغيلية. عبر موقع الخليج 365.

فرص وظيفية مميزة للمهنيين في الشركة

كشفت شركة البحر الأحمر الدولية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة تشمل:

مهندسون (مدني، ميكانيكي، كهربائي) : للمشاركة في مراحل التصميم والإشراف على الإنشاء.

فنيي صيانة وتشغيل مصانِع ومعدات : لضمان استمرارية العمل بأعلى كفاءة.

أخصائيو أمن وسلامة مهنية (HSE) : لتطبيق معايير السلامة خلال العمليات التشغيلية.

إداريون (سكرتارية، دعم لوجستي، شؤون موظفين): لدعم الجوانب الإدارية والتنظيمية داخل الشركة.

يشترط لكل وظيفة توفر مؤهل علمي مناسب إضافةً إلى خبرة مهنية لا تقل عن عام في التخصص المطلوب، مع إجادة اللغة الإنجليزية وقدرة على العمل ضمن فريق ديناميكي.

شاهد أيضًا: وظائف شاغرة لدى نظارات البركات.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم الرسمية

لماذا تعتبر هذه الفرص جذابة للمحترفين؟