في حساب المواطن | هل يجب الإفصاح عن مصادر الدخل الإضافية للتابعين؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الإفصاح عن الدخل من الإجراءات الأساسية التي تشدد عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين من برامجها الداعمة مثل حساب المواطن؛ إلا أن هنا جاء سؤال في غاية الأهمية بخصوص مصادر الدخل الإضافية.

إذ استفسر بعض المستفيدين عن كون الإفصاح عن أي مصدر دخل جديد خاصةً للتابعين من العوامل المؤثرة على الأهلية؛ وهذا ما أكدت عليه خدمة المستفيدين وبالتالي يتوجب الكشف عن بيانات أي دخل جديد يطرأ على جميع أفراد الأسرة سواءً العائل أو التابع.

طريقة الإفصاح عن مصدر دخل إضافي في حساب المواطن

في هذا الصدد تمت الإشارة إلى الخطوات المتبعة من أجل الإفصاح عن مصادر الدخل الإضافية في حساب المواطن، وهي ما تتمثل في الآتي: