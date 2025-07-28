رسميًا | الجوازات السعودية تعلن تمديد مهلة مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية حتى هذا الموعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالتزامن مع انتهاء المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات في السعودية بخصوص تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية في تاريخ 26 يوليو 2025/ 30 محرم 1447 هـ؛ تم الإعلان الرسمي عن إطلاق مهلة أخرى حتى يتمكن الأفراد المعنيين بالخدمة من الاستفادة منها.

إذ تبين أن مهلة التمديد تم تفعيلها اعتبارًا من تاريخ 1 صفر 1447 هـ؛ وذلك حتى ثلاثين يومًا كاملة لتنتهي المبادرة في بداية الشهر الهجري الجديد.

شروط الاستفادة من تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية

في هذا الصدد أوضحت الجوازات السعودية أن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لكي تتم الاستفادة منها لا بد من سداد الرسوم الخاصة بالخدمة بالإضافة إلى دفع الغرامات المقررة، وذلك حتى يتمكن المستفيد من إنهاء الإجراءات الخاصة بمغادرة المملكة بعد تقديم الطلب من خلال منصة أبشر.