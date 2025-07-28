وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالرياض في تخصصات متعددة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات بمدينة الرياض. هذه الفرص تستهدف السعوديين فقط وتضم تخصصات إدارية وهندسية وتقنية مهمة في قطاع الطيران المدني، وتأتي مع مزايا تنافسية تشمل الرواتب وبدلات السكن والنقل. عبر موقع الخليج 365.

وظائف مفتوحة وتخصصات مطلوبة

أعلنت الهيئة عن فتح التقديم لأربع وظائف إدارية ومالية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس وهي:

مدير إدارة العلاقات والشراكات

أخصائي النمذجة المالية

أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي

أخصائي متقدم التكامل

تشمل التخصصات المطلوبة: الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإدارة المالية، نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب.

وظائف هندسية وتقنية بخبرة عالية

أعلنت الهيئة أيضًا عن وظائف تقنية وهندسية تتطلب خبرات من 6 إلى 7 سنوات في:

مفتش المواد الخطرة لخريجي الهندسة الكيميائية، الفيزياء، إدارة الطيران، أو هندسة الطيران مع شهادة مختصة.

مشرف استمرارية الأعمال لحملة بكالوريوس في إدارة الطيران، إدارة الأعمال أو هندسة الطيران.

مزايا وظيفية جذّابة

توفر الهيئة مجموعة من المزايا للموظفين السعوديين، من أبرزها:

رواتب تنافسية حسب السلم المعتمد،

بدل سكن يعادل 3 رواتب سنويًا،

بدل نقل وتعليم للأطفال،

تأمين طبي شامل للموظف والأسرة،

مكافآت إضافية، إجازة سنوية مدفوعة، ونظام حوافز الأداء.

ملاحظات حول التوظيف في القطاع

كما يشير بعض الناشطين السعوديين إلى انتشار مفهوم “الواسطة” أو التوصيات الشخصية داخل الهيئات الشبه حكومية، مما يؤثر على عملية الترشيح أكثر من الكفاءات في بعض الحالات. يُنصح المتقدم بتنقية سيرة الذاتية وتحديث حساب لينكدإن وبناء شبكة تواصل داخل المجال لتعزيز فرص القبول.