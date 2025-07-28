تصريح جديد من أحلام عن علاقة شجون وفهد يشعل السوشيال ميديا ويفاجئ الجمهور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بتصريح صادم وغامض حول العلاقة التي تربط الفنانة الكويتية شجون الهاجري بالمخرج فهد العليوة، ما أثار حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تساءل المتابعون عمّا إذا كان هذا التصريح مجرد رأي شخصي أم يحمل تلميحات خفية حول علاقة قد تكون رسمية بين الطرفين. عبر موقع الخليج 365.

أحلام: «علاقتهم واضحة.. بس ما أقدر أقول أكثر!»

أثارت أحلام الجدل خلال لقاء إعلامي مؤخرًا، حينما سُئلت عن رأيها في كثرة ظهور شجون وفهد العليوة سويًا، فردت مبتسمة: “علاقتهم واضحة.. بس ما أقدر أقول أكثر!”. هذا الرد الغامض ترك الجمهور في حيرة، حيث فسّره البعض بأنه تأكيد غير مباشر لوجود علاقة عاطفية بين الثنائي، بينما رأى آخرون أنه مجرد مزاح أو دعابة إعلامية.

وسرعان ما انتشر المقطع على منصات التواصل، خاصة تويتر وإنستغرام، حيث عبّر الآلاف من المتابعين عن دهشتهم من التصريح، وتداولوا لقطات متعددة تجمع شجون وفهد في مناسبات مختلفة، مما أعاد إشعال التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

تفاعل واسع وتكهنات بالجملة على السوشيال ميديا

بعد ساعات من تصريح أحلام، تصدّر اسم شجون وفهد التريند في عدة دول خليجية، وانهالت التعليقات بين مؤيد ومعارض، حيث أبدى البعض دعمهم للثنائي إذا كانت هناك علاقة رسمية بالفعل، فيما طالب آخرون باحترام الخصوصية وعدم التدخل في الحياة الشخصية للمشاهير.

حتى الآن، لم يخرج أي تعليق رسمي من شجون أو فهد العليوة بشأن ما ورد، ما يزيد من غموض الموقف ويجعل الجماهير تترقب أي رد فعل منهما في الأيام القادمة. ويبدو أن أحلام نجحت بتصريح بسيط في إثارة واحدة من أكبر موجات التفاعل على السوشيال ميديا مؤخرًا.