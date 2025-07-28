غرامات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن!! عقوبات التأخر عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشدد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على الإجراءات الصارمة ضد المخالفين للنظام خاصةً من الوافدين الذين لا يلتزمون بضوابط التأشيرات التي تم السماح لهم بها الدخول إلى البلاد، ومن هنا تم التأكيد على أن كل وافد عليه أن يلتزم بموعد مغادرة الدولة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة وإلا تعرض لوابل من العقوبات.

عقوبات التأخر عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة

من هذا المنطلق أوضحت وزارة الداخلية السعودية طبيعة العقوبات التي يتعرض لها الوافد المخالف بالبقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وهي ما تأتي على النحو التالي: