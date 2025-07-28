جمعية ريف الخيرية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات للسعوديين فقط

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (جمعية ريف) عن فتح باب التوظيف لمواطني المملكة العربية السعودية فقط، في عدة تخصصات ومناطق متنوعة تشمل الرياض، المدينة المنورة، الخبر، أملج، الخرج، عسير وجازان. التقديم متاح الآن لحملة البكالوريوس فما فوق، مع اشتراط خبرة لا تقل عن سنة في معظم الوظائف والمعافاة من الجنسية السعودية. عبر موقع الخليج 365.

التخصصات المطلوبة والمناطق المتاحة (للسعوديين فقط)

تشمل الوظائف المعلنة:

مدير معمل : مسؤول لإدارة المعامل والإنتاج وقسم الحاضنات الإنتاجية، مع خبرة إدارية لا تقل عن سنة.

مساعد إداري : دعم لوجستي وإداري لمشاريع الجمعية وحسابات العمليات، يشترط المؤهل البكالوريوس.

مساعد شيف وشيف: تشمل إعداد الطعام، المعجنات والمخبوزات، مع خبرة في الإنتاج الغذائي والسلامة (ويوجد وظيفة شيف دون خبرة مطلوبة).

جميع الوظائف تتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية أو ما يعادلها، وتم تحديد دوام كامل وتأمين طبي ورواتب مجزية

لماذا تُعد هذه الفرص مناسبة للسعوديين الباحثين عن عمل؟

– اشتراط الجنسية السعودية يعزز الفرص التوظيفية داخل المجتمع المحلي، خاصةً عند مضاهاة المؤهلات والخبرة.

– تغطية عديدة من مناطق المملكة توفر فرصًا متكاملة بدون الحاجة للانتقال البعيد.

– العمل في بيئة تنموية خيرية يتيح فرصًا للمساهمة المجتمعية والتطوير الشخصي المهني.