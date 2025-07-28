شكرا لمتابعة خبر عن عبد الله: بدأت بيع العسل منذ الطفولة والمحل عمره يزيد عن 55 عامًا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن أحمد باعبد الله عن بداياته في بيع العسل، مؤكدًا أنه يعمل في هذه المهنة منذ أن كان عمره ثماني سنوات.

وقال باعبد الله في مداخلة له بقناة العربية: “المحل عمره أكثر من 55 عامًا، وأنا عمري الآن 57 عامًا وأعمل بالمحل منذ أن كان عمري 8 سنوات وقد جاء الوالد إلى جدة بحثًا عن الرزق والعمل”.

وأضاف: “قام المحل على نشاطه الرئيسي في العسل، ونعتبر من أوائل من عملوا في هذا المجال”.

وتابع: “كبرنا وتعلمنا ودرسنا وعملنا بوظائف حكومية، وفي النهاية عدنا إلى هذا المحل لأنه يعتبر علامة تجارية وله تاريخ”. مؤكدًا أن زبائن يأتون إليه من جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية.