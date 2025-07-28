الارشيف / اخبار السعوديه

عبد الله: بدأت بيع العسل منذ الطفولة والمحل عمره يزيد عن 55 عامًا..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

عبد الله: بدأت بيع العسل منذ الطفولة والمحل عمره يزيد عن 55 عامًا..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن عبد الله: بدأت بيع العسل منذ الطفولة والمحل عمره يزيد عن 55 عامًا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن أحمد باعبد الله عن بداياته في بيع العسل، مؤكدًا أنه يعمل في هذه المهنة منذ أن كان عمره ثماني سنوات.

وقال باعبد الله في مداخلة له بقناة العربية: “المحل عمره أكثر من 55 عامًا، وأنا عمري الآن 57 عامًا وأعمل بالمحل منذ أن كان عمري 8 سنوات وقد جاء الوالد إلى جدة بحثًا عن الرزق والعمل”.

وأضاف: “قام المحل على نشاطه الرئيسي في العسل، ونعتبر من أوائل من عملوا في هذا المجال”.

وتابع: “كبرنا وتعلمنا ودرسنا وعملنا بوظائف حكومية، وفي النهاية عدنا إلى هذا المحل لأنه يعتبر علامة تجارية وله تاريخ”. مؤكدًا أن زبائن يأتون إليه من جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا