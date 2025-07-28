31 شركة تتنافس على رخص كشف المعادن في 3 أحزمة بالرياض والمدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية دفعة قوية مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن دخول 31 شركة محلية ودولية في منافسة حاسمة للحصول على رخص كشف المعادن في ثلاثة مواقع واعدة داخل منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستكشاف التعديني وتنمية ثرواتها المعدنية غير المستغلة. عبر موقع الخليج 365.

مناطق التنقيب تستقطب شركات كبرى

تغطي الأحزمة المتمعدنة الثلاثة أكثر من 24 ألف كيلومتر مربع، وتشمل معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والزنك والفضة. وتشمل المناطق المستهدفة: حزام النقرة، حزام صخيبرة، وحزام الدويحي. ويمثل الإقبال الكبير من الشركات دليلًا على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة للقطاع التعديني في المملكة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاقتصاد الوطني

تهدف المملكة من خلال هذا الطرح إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُتوقع أن تعلن أسماء الشركات الفائزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يفتح الباب أمام مشاريع تنقيب كبرى وفرص استثمارية جديدة في واحدة من أكثر القطاعات نموًا.