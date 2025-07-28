الغذاء والدواء تعلن تسجيل مستحضر “سكاي كلارس” لعلاج مرض نادر يصيب الأعصاب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للغذاء والدواء عن تسجيل مستحضر “سكاي كلارس” كأول علاج معتمد محليًا لمرض التهاب الأعصاب الوراثي النادر، ما يمثل إنجازًا طبيًا هامًا للمريضات والمرضى المصابين بهذا المرض في المملكة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود تعزيز الرعاية الصحية وتوفير الأدوية المتقدمة داخل السعودية. عبر موقع الخليج 365.

أهمية تسجيل “سكاي كلارس” للمصابين بالتهاب الأعصاب الوراثي

يُعد مستحضر “سكاي كلارس” علاجًا بيولوجيًا متطورًا يستهدف آلية المرض الجذري، ويُساعد في تقليل الأعراض العصبية المؤلمة وتحسين الأداء الحركي لدى المرضى. وباعتماده محليًا، سيتمكن المصابون من الحصول عليه بسهولة ضمن تغطية التأمين الصحي، ما يخفف الأعباء المالية والمعاناة الناتجة عن اضطرارهم للسفر أو الانتظار لاستيراده.

كما أكدت الهيئة أن هذا المستحضر مرّ بجميع مراحل الدراسة السريرية وفق المعايير الدولية، مما يعزز الثقة بكفاءته وسلامته، ويعد خطوة إيجابية نحو توسيع قائمة الأدوية النادرة المعتمدة داخل السوق المحلي.

الآفاق المستقبلية لرعاية الأمراض النادرة في السعودية

يشكل تسجيل “سكاي كلارس” نقطة تحول في مجال علاج الأمراض النادرة، خاصة في ظل الجهود المتزايدة لتطوير برامج خاصة لهذه الأمراض ضمن خطط الصحة الوطنية. كما يتوقع أن يكون لهذا الإنجاز أثرًا في تشجيع شركات الأدوية العالمية على إدخال أدوية نادرة أخرى إلى السوق السعودي.

كما تعمل الهيئة ووزارة الصحة على إعداد دورات توعوية وتدريب للكوادر الطبية المختصة بهذه الأمراض، لضمان الاستخدام الأمثل للعلاج وتحقيق أفضل النتائج للمريضات والمرضى، ضمن إطار جودة الرعاية الصحية الشاملة.