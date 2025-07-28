أخبار من السعودية.. حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 5 مناطق

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 05:53 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.كما يبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.