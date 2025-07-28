أخبار من السعودية.. طقس مكة المكرمة.. أتربة مثارة وأمطار متباينة الشدة اليوم الاثنين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وأمطار متباينة الشدة على مكة المكرمة اليوم الاثنين.

تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 2 عصرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العاصمة المقدسة والخرمة والموية وتربة ورنية والعرضيات والطائف

ويصاحب الأمطار الخفيفة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

بينما تشهد الشفا وقيا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 2 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء. عوالق وأتربة مثارة وتشهد أجزاء من مكة المكرمة عوالق وأتربة مثارة من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساء.

يشمل التنبيه: جدة والشعيبة والليث والقنفذة وأضم وميسان والعرضيات.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج. طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.

تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.