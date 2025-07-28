أخبار من السعودية.. طقس مكة المكرمة.. أتربة مثارة وأمطار متباينة الشدة اليوم الاثنين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة وأمطار متباينة الشدة على مكة المكرمة اليوم الاثنين.
تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 2 عصرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء، على العاصمة المقدسة والخرمة والموية وتربة ورنية والعرضيات والطائف
ويصاحب الأمطار الخفيفة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
بينما تشهد الشفا وقيا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 2 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
يشمل التنبيه: جدة والشعيبة والليث والقنفذة وأضم وميسان والعرضيات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في: رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج.
تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
عوالق وأتربة مثارةوتشهد أجزاء من مكة المكرمة عوالق وأتربة مثارة من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساء.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
