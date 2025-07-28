الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. "السبت البنفسجي" بمكة.. أنشطة متنوعة لتعزيز اندماج ذوي الإعاقة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 01:45 صباحاً كتب شريف احمد - نظّمت غرفة مكة المكرمة، اليوم، فعالية "السبت البنفسجي"، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتيح لجميع المشاركين فرصة التفاعل والاستفادة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية غرفة مكة المكرمة التي تركز على التميز المؤسسي وتنمية بيئة الأعمال والمجتمع.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

وتسعى الغرفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات على المشاركة ودعم ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى غرفة مكة المكرمة من خلال الفعالية إلى خلق فرص حقيقية للتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام، مما يسهم في تعزيز روح التعاون.

التهيئة المهنية لسوق العمل

كما وجهت الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، إسهامًا في تحقيق مجتمع أكثر شمولية وتعزيز الاندماج والمشاركة الفعالة.
وتضمنت فعالية السبت البنفسجي ورشة عمل بالتعاون مع جامعة أمّ القرى (الكلية التطبيقية) بعنوان "التهيئة المهنية لسوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة", قدمت الورشة الدكتورة نيرمين قطب.
وناقشت خلالها تقييم القدرات وتحديد المسار المهني، وكيفية تطوير المهارات الأساسية لسوق العمل، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
