وظائف شاغرة لدى نظارات البركات.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم الرسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة “نظارات البركات” عن طرح مجموعة وظائف شاغرة في فروعها بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2025، على وظائف متعددة تشمل المبيعات، التسويق، الإدارة، وخدمة العملاء، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. وتُعد هذه الفرصة فرصة ذهبية للخريجين والموظفين الراغبين في العمل بقطاع التجزئة والرعاية البصرية، ضمن بيئة عمل احترافية ومتطورة. عبر موقع الخليج 365.

الشروط العامة لشغل وظائف نظارات البركات

تشترط الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حملة الإقامة المتميزة (في بعض الحالات)، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى لبعض الوظائف، بينما تُشترط شهادات جامعية للتخصصات الإدارية أو الفنية. كما ينبغي أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات أو خدمة العملاء للوظائف ذات الطابع التجاري، ودرجة ممتازة في مهارات التواصل والقدرة على التعامل مع الجمهور.

وتشمل شروط الوظائف الأخرى اجتياز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي، والقدرة على العمل بنظام الدوام الكامل (8 ساعات يومياً)، مع الالتزام بساعات العمل والفروع المحددة.

خطوات التقديم الرسمية على موقع نظارات البركات

يمكن للراغبين بالتقديم زيارة الموقع الرسمي للشركة ثم التوجه إلى صفحة “الوظائف الشاغرة”، واختيار الفرصة المناسبة. بعد ذلك، يقوم المتقدم بتعبئة نموذج التقديم الإلكتروني، الذي يشمل رفع السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية أو الإقامة، والشهادات العلمية، وخطاب التعريف الشخصي إن لزم الأمر.

يُنصح بكتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، مع التركيز على الخبرات والمهارات المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء. بعد تقديم الطلب، يُجرى مقابلة أولية عبر الهاتف أو الفيديو، ثم يتم دعوة المرشحين الكفؤين لإجراء مقابلة حضور في أحد فروع البركات، يليها إعلان النتائج الرسمية.