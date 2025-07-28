أخبار من السعودية.. الجوازات تمدد مهلة مبادرة تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد المهلة المحددة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها وأسمائها لغرض المغادرة النهائية لمدة 30 يومًا، ابتداءً من 1447/2/1هـ، وذلك بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة نظامًا.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، بالتقديم عبر خدمة تواصل في منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".

وحثت الجوازات على الاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.