أخبار من السعودية.. جدة.. إنقاذ 9 مواطنين ومقيمًا تعطلت واسطتهم في عرض البحر

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة (9) مواطنين ومقيمًا من الجنسية الهندية.
وكانت تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهم.

فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
ونبهت بضرورة الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
