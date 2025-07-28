أخبار من السعودية.. المؤتمر الحكومي يستعرض الأربعاء مستجدات الأمن الغذائي في السعودية

- 1/2
الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 12:33 صباحاً كتب شريف احمد - ينعقد يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وسيتحدث عن أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في السعودية، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.
ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.
أبرز مستجدات وإنجازات المملكة الإعلاميةكما يستضيف المؤتمر وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات وإنجازات المملكة.
