تفاصيل الضربة القاسية التي تلقاها أصحاب العمل في السعودية خلال الساعات الماضية.. غرامة 100 الف ريال وسجن عند ارتكاب هذه المخالفة!

اصدرت المديرية العامة للجوازات تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب الأعمال، مؤكدة عن أي تهاون في تمكين المقيمين من العمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير سيُعرّض صاحب العمل لعقوبات صارمة.

غرامة 100 الف ريال وسجن

كشفت الهئية العامهة للجوازات أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، لمن يقوم باستقدام عماله لغيره أو لمن يسمح للعمالة بالعمل لحسابها الخاص

والحرمان من الاستقدام لخمس سنوات، مما يُشكل ضررًا مباشرًا على أصحاب العمل المخالفين.

تُذكّر المديرية العامة للجوازات جميع الأفراد والمنشآت بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن الرقابة مستمرة وأن العقوبات ستُطبق بحزم على كل من يخالف النظام.