أخبار من السعودية.. خلال 3 أشهر.. أكثر من 32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب

شهد أداء تطبيقات نقل الركاب نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2025، بتنفيذ أكثر من 32 مليون رحلة، وزيادة في عدد الركاب، والسائقين، ما يعكس تطور القطاع ودوره في دعم الكفاءة وتحسين تجربة التنقّل.

تطبيقات نقل الركاب

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 07:08 مساءً كتب شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب، التي بلغت أكثر من (32) مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بلغ (104%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.وبحسب المؤشر الذي أصدرته الهيئة، تجاوز عدد الركاب الذين نُقلوا عبر التطبيقات، (263) ألف راكب، مسجلًا نموًا بلغ (81%)، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا القطاع في المملكة، فيما بلغت المنصات التشغيلية نحو (15.3) ألف منصة بنسبة نمو وصلت إلى (87%). ⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA)وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة مسجلة (41%)، بينما حلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بنسبة (22.5%)، ثم منطقة الشرقية بنسبة (15.7%)، والمدينة المنورة بنسبة (6.1%)، تليها منطقة عسير بنسبة (3.4%).بينما منطقة القصيم بنسبة (3.2%)، ومنطقة تبوك بنسبة (2.7%)، ومنطقة حائل بنسبة (1.9%)، ومنطقة جازان بنسبة (1.3%)، ومنطقة نجران بنسبة (0.7%)، ومنطقة الجوف بنسبة (0.6%)، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.3%)، ومنطقة الباحة بنسبة (0.3%).يُذكر أن الهيئة تعمل على تحسين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، عبر تطبيقات نقل الركاب، بما يضمن توفير خدمات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.