ضوابط جديدة لتملك المقيمين في السعودية للعقار.. التفاصيل كاملة

أقر مجلس الوزراء في السعودية ضوابط جديدة لتملك غير السعوديين أفراد وشركات للعقارات في المملكة أبرزها التملك داخل المدن الرئيسية وفق مناطق محدده يشمل ذلك التملك الكامل للعقار للاستخدام طويل الأجل ويسمح للمقيمين الأجانب حق تملك منزل سكني واحد خارج المناطق المحددة وكذلك يسمح بتملك العقار داخل مكة والمدينة للمسلمين فقط.

ضوابط جديدة لتملك المقيمين في السعودية للعقار

اوضح مصدر مطلع بالسماح للشركات الأجنبية الغير مدرجه بالتملك داخل المناطق المحددة بما فيها مكة والمدينة، والشركات المدرجة والصناديق يسمح لهم بالتملك في كافة مناطق المملكة دون قيود.

ياتي القرار ثمرة لخطة رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.