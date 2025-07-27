أخبار من السعودية.. بصلاحية 9 أشهر للتصريح وسنة للترخيص.. تنظيم إنشاء محطات الرصد الجوي

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - حدد المركز الوطني للأرصاد الاشتراطات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح وتراخيص إنشاء محطات الأرصاد الجديدة في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الرصد الجوي وضمان التزام جميع الجهات بالمعايير المعتمدة.

وأوضح المركز أن هذه الخدمة موجهة للجهات من القطاعين العام والخاص، وتأتي في إطار دوره الإشرافي لضمان دقة البيانات المناخية وسلامة منظومة الأرصاد الوطنية.



وبحسب الضوابط التي أعلن عنها المركز، فإن تصريح الإنشاء يمنح الجهة المستفيدة صلاحية لمدة تسعة أشهر، فيما تمتد صلاحية الترخيص التشغيلي للمحطة لمدة عام كامل.

وعرّف المركز ”المحطة“ بأنها أي موقع تُجرى فيه عمليات الرصد، شاملةً جميع أنواع محطات ومنصات الأرصاد سواء كانت على الأرض أو في البحر أو في الجو.

الالتزام بالضوابط



وشدد المركز على ضرورة التزام الجهات الحاصلة على التصريح أو الترخيص بكافة الضوابط والإجراءات التصحيحية التي تفرضها الجهات المرخصة.

وأكد أن أي مخالفة للوائح المعتمدة في نظام الأرصاد، أو أي إخلال بشروط استخدام الترخيص، سيعرض الجهة المسؤولة للعقوبات النظامية المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتعزيز دور المركز في الإشراف على قطاع الأرصاد ودعمه، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في البيانات المقدمة، ويسهم في توحيد منظومة العمل المناخي في المملكة.

ودعا المركز الجهات الراغبة في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي للاطلاع على كافة التفاصيل والإجراءات.