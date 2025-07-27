أخبار من السعودية.. طقس مكة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة حتى السابعة مساء

طقس مكة

طقس السعودية

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة طقس مكة، منبهًا ‏من أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، تستمر حتى السابعة من مساء اليوم.ويصاحب الحالة رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.ونبه من هطول أمطار رعدية على أجزاء من 5 مناطق وأجواء حارة على الشرقية.وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.