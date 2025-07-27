مهرجان “بيت حائل” يستقبل 95 ألف زائر ويشهد مشاركة 40 حرفة عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجلت فعاليات مهرجان “بيت حائل 2025″، الذي نظم في متنزه أجا بارك الترفيهي، نجاحا كبيرا بتواجد أكثر من 95 ألف زائر وزائرة، سواء من داخل منطقة حائل أو من خارجها. الزوار استمتعوا بمشاهدة العروض التراثية والاستمتاع بأجواء تراثية تعيد إلى الذاكرة أجواء الماضي.

تميزت العروض اليومية بتقديم 40 حرفة مختلفة، حيث شارك الزوار في ورش عمل لتعلم كيفية صناعة السدو واستخلاص الصوف. تميزت هذه الورش بابتكاراتها الفنية التي تعكس تراث المنطقة وتجسد جمالية الحرف التقليدية.

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية مثل الخوص والسدو والمنسوجات اليدوية وصناعة الأبواب النجدية والحائلية وفن الريزن وصناعة الصابون وحرفة حياكة الكروشيه وخياطة الملابس التراثية والتطريز الثمودي والأخشاب ومشغولات الليف ومبخرة حائل والتراث العمراني.

بهذه الطريقة، يستمتع الزوار بتجربة فريدة وممتعة تجمع بين الترفيه والتعلم وتعزز الوعي بالتراث الثقافي لمنطقة حائل.