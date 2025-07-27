إدانة مقيم ومواطن سوري بجريمة التستر التجاري في الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم القبض على مواطن ومقيم سوري في الرياض بعد إدانتهما بجريمة التستر التجاري، حيث وجهت لهما تهمة القيام بأنشطة تجارية غير قانونية داخل المملكة. وقد تمت محاكمتهما وصدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.

وفقاً للمعلومات الواردة، فإن السلطات اكتشفت أن المتهمين كانا يديران عدة شركات ومؤسسات تجارية بطريقة غير قانونية، حيث كانا يقومان بتهريب السلع وتهريب الأموال خارج البلاد.

وقد أثارت هذه الجريمة استياء كبيراً بين السلطات المحلية، حيث تم تصنيفها كجريمة خطيرة تستدعي عقوبات رادعة. وقد أكدت السلطات أنها ستواصل مكافحة الجرائم الاقتصادية والتجارية بكل حزم، وستضطلع بدورها في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهود السعودية لمحاربة الجرائم الاقتصادية والتجارية، وتأتي كتأكيد على حزم السلطات في التصدي لأي نشاط غير قانوني يضر بالاقتصاد الوطني.

وبهذا الحكم القضائي الصارم، يعتبر القضاء السعودي أنه قد تم تحقيق العدالة وتطبيق القانون، ويأمل أن يكون هذا الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال غير قانونية في المملكة.