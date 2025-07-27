احذرها!! المرور السعودي يشدد على حالات تستوجب “تخفيف السرعة وإيقاف المركبة”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على إطلاق تنويه عاجل إلى أصحاب المركبات بخصوص حالات طارئة في حال تعرض لها صاحب المركبة يتوجب عليه إما تخفيف سرعته أو إيقاف المركبة بصورة مطلقة، وهي ما تأتي على النحو التالي:

في حال وجود ازدحام مروري.

لو كانت الرؤية منعدمة كليًا أو جزئيًا.

عند عبور المشاة للطريق.

عند الاقتراب من أي منعطف أو منحدر أو مرتفع أو مفرق طريق.

عقوبات عدم تخفيف السرعة أو الإيقاف في الحالات السابقة

في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن تلك الحالات السابقة التي تستوجب إيقاف المركبة أو تخفيف السرعة تتسبب في تعريض من يخالف هذا الإجراء إلى العقوبات المختلفة، فعلى سبيل لو كانت الحالة عبور المشاة الطريق عند الإشارة الحمراء فإن العقوبة تكون الغرامة التي تتراوح بين 3000 – 6000 ريال.