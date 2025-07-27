4500 للدبلوم و6000 للبكالوريوس.. رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وسط مساعي للمملكة العربية السعودية إلى توطين العديد من الوظائف المختلفة من أجل تحسين وتوفير فرص العمل المختلفة للمواطنين السعوديين بشكل عام، تم تنفيذ خطة ترتبط بتوطين 30% من فرص التوظيف في مهنة المحاسبة، وهو الأمر الذي لفت انظار العديد من المواطنين بالإضافة إلى البحث عن تفاصيل رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين الجديد، وسنقوم عبر موقع مواطن نيوز بعرض وتوضيح تفاصيل رواتب مهنة المحاسبة.

رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين الجديد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه قد تم تنفيذ قرار خاص بتوطين نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين والموظفين في مهنة المحاسبية داخل أي منشأة، حيث كشفت الوزارة أنه سيتم تطبيق القرار على جميع منشآت وشركات القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي الذي يعمل به أكثر من 5 عاملين من أصحاب مهن المحاسبية، وذلك من أجل رغبة المملكة في تحسين فرص التعيين للمواطنين السعوديين.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه قد تقرر تحديد رواتب المهن المحاسبية لتكون كالتالي:

6 آلاف ريال سعودي لجميع حملة البكالوريوس.

4,500 ريال سعودي لجميع حاملين الدبلوم أو ما يعادلها.

المهن المستهدفة من قرار توطين المهن المحاسبية

تساءل العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة عن تفاصيل المهن التي قد تم استهدافها من خلال قرار توطين مهنة المحاسبة، ويذكر أن القرار قد أشار إلى تحديد بعد المهن التي قد تم تطبيق القرار الخاص بالتوطين عليها، ويذكر أن هذه المهن هي المعتمدة بشكل رسمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنقوم بتوضيح أهم هذه المهن كالتالي:

المهنة رمز المهنة مدير حسابات 121102 مدير ميزانية 121105 مسؤول ضرائب 335202 مدير مراجعة داخلية 121107 مدير مراجعة 121106 مراقب مالي 241106 مراجع داخلي 241103 أخصائي موازنة مالية 241107 محاسب تكاليف 241102 محاسب 241101 مساعد حسابات 331301 كاتب حسابات 431101 أمين صندوق 241104 مدير حسابات تعريفة 121103 أخصائي حسابات ضرائب 241108 محاسب قانوني 241105 مدير خزينة 121104

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل رواتب المهن المحاسبية بعد قرار التوطين الجديد، بالإضافة إلى عرض وتوضيح أهم تفاصيل المهن المستهدفة من قرار توطين المهن المحاسبية مع توضيح الرمز الخاص بها.