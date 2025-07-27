“غرامة وشطب السجل التجاري وترحيل” التجارة السعودية تشهر بمواطن ومقيم سوري بسبب تلك المخالفة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة السعودية تم الإعلان عن فرض مجموعة من العقوبات على المواطن السعودي محمد.ع.ع والمقيم السوري إبراهيم غ.ا؛ وذلك بتهمة التستر التجاري التي قام بها المواطن لصالح المقيم.

إذ تبين أن المواطن قام بالتستر التجاري على المقيم السوري لممارسة نشاطه غير القانوني في مجال مستلزمات المطاعم، وذلك في منطقة الرياض.

عقوبات التستر التجاري في السعودية

في هذا الصدد أشارت وزارة التجارة السعودية إلى طبيعة العقوبات المفروضة بناءً على تلك المخالفة السابق، وهي ما أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض على النحو التالي: