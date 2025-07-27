شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع منزلي دون إصابات بمحافظة الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس صباح اليوم في السيطرة على حريق اندلع داخل مستودع تابع لأحد المنازل.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وباشرت الفرق المختصة الموقع فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تطويق ألسنة اللهب ومنع امتدادها، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة السكان والممتلكات المحيطة.