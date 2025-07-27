شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار وأجواء مغبرة ورياح نشطة شمال مكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة هدى الشام شمال مكة المكرمة، اليوم الأحد، هطول أمطار وسط أجواء مغبرة ورياح نشطة، غطّت الطرقات وأثّرت على مدى الرؤية الأفقية.

ووثقت الصورة التي التُقطت قبل قليل الأجواء المتشابكة بين الغبار والمطر، في ظاهرة جوية تكررت هذا الأسبوع في مناطق عدة من غرب المملكة.

ودعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر والقيادة بحذر، نظرًا لانخفاض مدى الرؤية وتجمع المياه في بعض المواقع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، مع فرص لهطولات متفاوتة ورياح مثيرة للأتربة.