تركي آل الشيخ: “رويال رامبل” وبطولة عالمية للتنس في موسم الرياض

بيروت - نادين الأحمد - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء، عن تفاصيل النسخة المقبلة لموسم الرياض، التي ستشهد العديد من المنافسات الرياضية على مستوى كرة القدم والملاكمة والألعاب الأخرى، إضافة إلى بطولة تاريخية في التنس ومنافسات “رويال رامبل”.

وكشف آل الشيخ عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن العديد من الفعاليات والأحداث التي سيشهدها موسم الرياض: ستكون هناك العديد من المنافسات الرياضية، مثل مباريات كرة القدم والملاكمة و “يو إف سي” و “رويال رامبل” لأول مرة خارج أميركا الشمالية وذلك في يناير القادم.

وأضاف: كما سنعلن عن العديد من المفاجآت، وبالتأكيد ستكون هناك بطولة لأهم 6 لاعبين في عالم كرة المضرب، وسيتنافسون على أكبر جائزة في التنس لمدة 4 أيام.