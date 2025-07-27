تابع الان خبر السعودية ترحب بالقرار الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها الكبير بإعلان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين الشقيقة، في خطوة وُصفت بأنها محورية ومؤثرة في مسار القضية الفلسطينية.

موقف سعودي ثابت ودعم متواصل لفلسطين

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذا التوجه الفرنسي يعكس تنامي القناعة الدولية بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

دعوة سعودية لدول العالم لمواصلة الدعم

وشددت المملكة على ضرورة أن تواصل الدول الفاعلة اتخاذ خطوات إيجابية مماثلة، تدعم الحقوق الفلسطينية وتنسجم مع القانون الدولي، مشيدةً في الوقت ذاته بجهود فرنسا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تتجه نحو تعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط.

المملكة تدعو الدول التي لم تعترف بعد لاتخاذ موقف واضح

وفي ختام البيان، جددت المملكة دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف جادة مماثلة، تكرّس مبدأ العدالة، وتُسهم في تحقيق سلام دائم وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.