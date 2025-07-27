تابع الان خبر السعودية ترحب باتفاق السلام في الكونغو الديمقراطية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالتوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو – حركة 23 مارس، والذي تم توقيعه مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة.

خطوة نحو السلام والاستقرار في الكونغو

وأكدت الوزارة أن المملكة تأمل بأن يكون هذا الاتفاق خطوة إيجابية تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

إشادة بالدور القطري في إنجاح الاتفاق

وثمّنت الخارجية السعودية الجهود الدبلوماسية التي بُذلت للوصول إلى هذا الإعلان، مشيدةً بالدور البنّاء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في تسهيل المفاوضات ودفع الأطراف نحو التفاهم والتوقيع.

المملكة تدعم جهود السلام والتنمية في إفريقيا

يأتي هذا الموقف في إطار السياسة السعودية الداعمة للاستقرار والسلام العالمي، وحرصها على دعم الحلول السلمية للنزاعات، خاصة في القارة الإفريقية، بما يعكس التزام المملكة بمبادئ التعاون الدولي واحترام سيادة الدول.